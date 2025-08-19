ICE desmantela red de crimen organizado asiático en California

California.- Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detuvieron a nueve migrantes indocumentados en un operativo ejecutado un club nocturno clandestino en El Monte, California.

Detallaron en un comunicado que durante el procedimiento se logró decomisar narcóticos, parafernalia relacionada con drogas y una caja con miles de tarjetas de regalo reprogramadas, presuntamente parte de un esquema de fraude financiero.

Explicaron que en total, los agentes interrogaron a 66 personas en el lugar. De los arrestados, siete son originarios de la República Popular China, uno de Malasia y uno de México. Todos permanecen bajo custodia de ICE en espera de procesos de deportación.

Al respecto, Al Rossi, agente Especial Asistente en funciones de HSI, destacó que “el Task Force de El Camino Real mantiene un compromiso inquebrantable con el desmantelamiento de operaciones ilegales, como lo demuestra nuestra reciente intervención en un club nocturno operado por el crimen organizado asiático”.

“Seguiremos adelante con investigaciones rigurosas y haremos cumplir las leyes de inmigración siempre que se detecten violaciones”, acotó.

Investigan grupos de crimen organizado asiático

Por otro lado, el comunicado señala que desde marzo, el El Camino Real Financial Crimes Task Force ha enfocado sus esfuerzos en investigar a grupos del crimen organizado asiático en el área de Los Ángeles, sospechosos de extorsionar clubes clandestinos en almacenes.

De la misma manera, indicaron según las autoridades, estos lugares funcionan como centros de tráfico internacional de drogas, contrabando y lavado de dinero, con distribución de cocaína, ketamina y éxtasis.

Por último, destacaron que el operativo fue desarrollado por el El Camino Real Financial Crimes Task Force, una unidad multiagencial especializada en delitos financieros en el sur de California, en colaboración con la DEA, el FBI y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

