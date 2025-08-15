Desmantelan red de trata de personas en hoteles de Nebraska

Nebraska.- Autoridades de seguridad lograron rescatar a 10 menores de edad y a 17 adultos que eran sometidos a condiciones de explotación laboral y sexual en Nebraska.

En un comunicado de Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), detalló que durante una operación conjunta de autoridades federales, estatales y locales permitió desmantelar una red de trata de personas que operaba en varios hoteles del área metropolitana de Omaha y en el centro de Nebraska.

Al respecto, la fiscal federal Lesley A. Woods anunció que cinco personas fueron arrestadas y acusadas formalmente por delitos federales relacionados con conspiración de tráfico laboral, tráfico sexual y encubrimiento de inmigrantes indocumentados.

De la misma manera, identificaron a los detenidos como:

Kentakumar “Ken” Chaudhari, 36 años, Elkhorn, NE

Rashmi Ajit “Falguni” Samani, 42 años, Elkhorn, NE

Amit Prahladbhai “Amit” Chaudhari, 32 años, Omaha

Amit Babubhai “Matt” Chaudhari, 33 años, Omaha

Maheshkumar “Mahesh” Chaudhari, 38 años, Norfolk, NE

Se realizaron 14 órdenes de allanamiento

Por otro lado, detallaron que los acusados presuntamente obligaban a niños menores de 12 años a realizar largas jornadas en los hoteles con escasa o nula remuneración. Mientras se les exigía pagar a los mismos acusados por su alojamiento.

Destacaron, además, la investigación también señala que algunos de los detenidos participaron en una conspiración de tráfico sexual que afectó tanto a menores como a adultos, además de permitir el uso de los hoteles para actividades de narcotráfico.

Por último, USCIS indicó que durante la operación se ejecutaron 14 órdenes de allanamiento en hoteles y dos en residencias vinculadas a los acusados. “El caso es producto de la cooperación entre múltiples agencias, entre ellas el FBI, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el Servicio de Alguaciles de EE.UU., el Servicio de Impuestos Internos (IRS), la Patrulla Estatal de Nebraska y varias fiscalías locales”.

