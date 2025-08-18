Operación conjunta deja 59 cargos penales y varias incautaciones

Caldwell, NC.- Las autoridades de Carolina del Norte desarrollaron una operación conjunta que reunió a varias agencias policiales durante los días 12 y 13 de agosto de 2025 en las zonas limítrofes de los condados Burke y Caldwell. El operativo, denominado “County Line”, generó un total de 59 nuevos cargos penales y permitió la incautación de drogas y un arma de fuego.

La coordinación incluyó a la Oficina del Sheriff del Condado Burke, la Oficina del Sheriff del Condado Caldwell, el Departamento de Policía de Valdese, el Departamento de Policía de Hickory, el Departamento de Policía de Granite Falls, el Departamento de Policía de Hudson, el Departamento de Seguridad Pública de Lenoir, el Departamento de Seguridad Pública de Morganton y el Departamento de Probation/Parole de Carolina del Norte en Burke y Caldwell.

Durante los dos días de trabajo, los oficiales confiscaron aproximadamente 4 gramos de metanfetamina, 2 gramos de fentanilo, 3 gramos de hongos, 4 dosis de LSD y un arma de fuego. Aunque las cantidades de sustancias no resultaron elevadas, las autoridades destacaron la importancia del operativo para reducir la circulación de drogas peligrosas en las comunidades locales.

El sheriff del Condado Burke, Banks Hinceman, agradeció la colaboración de todas las agencias participantes y destacó el esfuerzo conjunto. “Expreso mi reconocimiento al sheriff Kevin Bean y a la Oficina del Sheriff del Condado Caldwell, así como a cada organismo que participó en esta operación de dos días. Juntos logramos un impacto positivo al enfrentar los crímenes en estas áreas”, afirmó.

Además, las autoridades locales remarcaron que este tipo de operativos fortalecen la seguridad comunitaria, ya que la acción coordinada permite detectar delitos, procesar a los responsables y enviar un mensaje de control en las zonas más vulnerables. La cooperación entre agencias estatales y municipales busca no solo detener la actividad criminal inmediata, sino también desarticular redes y reducir la disponibilidad de sustancias ilegales.

Finalmente, el resultado de la operación “County Line” subraya la relevancia de mantener estrategias conjuntas que combinen recursos, inteligencia y presencia policial. Los organismos involucrados confirmaron su compromiso de continuar trabajando en acciones similares para reforzar la tranquilidad y seguridad de los residentes en los condados Burke y Caldwell.

