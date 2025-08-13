Iredell, NC.- El viernes 8 de agosto de 2025, el sheriff Darren Campbell anunció la detención de ocho personas tras dos registros realizados por el equipo SERT y los investigadores de narcóticos de la Oficina del Sheriff del Condado Iredell. Ambos procedimientos comenzaron gracias a información proporcionada por la comunidad, lo que permitió iniciar investigaciones y realizar compras encubiertas de drogas ilegales para obtener las órdenes de registro correspondientes.

La primera intervención se desarrolló en una residencia ubicada en 222 Hidden Lakes Road. En el lugar se encontraban siete adultos, un menor y dos niños. Los agentes arrestaron a los siete adultos y entregaron a los niños al Departamento de Servicios Sociales del Condado Iredell (DSS).

Durante la inspección, los investigadores incautaron 21 gramos de metanfetamina, 35 dosis de Subutex y varios artículos de parafernalia relacionados con el consumo y la venta de drogas. En las habitaciones de los niños también hallaron objetos vinculados con estas actividades, lo que motivó el aviso inmediato al DSS.

Mientras los agentes aseguraban la zona, varios vecinos y miembros de la comunidad expresaron su agradecimiento por la intervención, valorando el esfuerzo por erradicar puntos de venta de drogas en el área.

La segunda operación se realizó en una vivienda de la Avenida Wedgedale. Allí, los investigadores encontraron marihuana en cantidad suficiente para un cargo por delito grave, cuatro armas de fuego y parafernalia de drogas. Un sospechoso quedó detenido y se emitieron órdenes de arresto contra otro individuo implicado.

El sheriff Campbell destacó que el uso del equipo SERT en ambas acciones respondió a la presencia de múltiples sospechosos, algunos con amplios antecedentes criminales. Subrayó que estos agentes cuentan con un alto nivel de entrenamiento y equipo especializado para manejar situaciones de alto riesgo.

“Queremos que los traficantes de drogas entiendan que el condado Iredell no es un lugar seguro para sus actividades”, afirmó Campbell. “Seguimos desarrollando investigaciones y no detendremos nuestro trabajo hasta que cada uno de estos delincuentes enfrente la justicia”.

Las autoridades mantienen abiertas varias pesquisas relacionadas con estos casos y refuerzan el llamado a la comunidad para que continúe proporcionando información. La colaboración ciudadana, según el sheriff, ha sido clave para identificar y desmantelar redes que ponen en riesgo la seguridad de los residentes.

Estos operativos confirman que la combinación de inteligencia policial, cooperación vecinal y acción táctica sigue siendo una de las herramientas más efectivas para combatir el narcotráfico y sus consecuencias en las comunidades locales.

