Catawba, NC.- Un operativo antidrogas permitió a la Oficina del Sheriff del Condado Catawba decomisar importantes cantidades de marihuana, armas de fuego y dinero en efectivo, además de detener a dos personas vinculadas con actividades de narcotráfico.

El 9 de agosto de 2025, investigadores de la unidad de narcóticos interceptaron un vehículo ocupado por David Enoch McClellan, de 32 años de edad, y Frances Leeanna McClellan, de 51 años. Durante la detención, los agentes reunieron pruebas suficientes para registrar el automóvil. El procedimiento reveló aproximadamente 6.6 libras de marihuana, un gramo de metanfetamina, dos dosis de clorhidrato de buprenorfina, parafernalia relacionada con drogas y $511 en efectivo.

La investigación avanzó con una orden de allanamiento en la residencia de los McClellan, ubicada en Claremont. El registro domiciliario permitió confiscar cerca de 7.99 libras adicionales de marihuana, dos armas de fuego, más parafernalia de drogas y $28.380 en efectivo.

Cargos

Las autoridades presentaron varios cargos contra ambos detenidos, entre ellos:

Posesión con intención de fabricar, vender y distribuir marihuana.

Delito grave por mantener una vivienda para el manejo de sustancias controladas.

Posesión de metanfetamina.

Posesión simple de una sustancia controlada de la Lista III.

El juez asignó a David Enoch McClellan una fianza garantizada de $10.000, mientras que Frances Leeanna McClellan recibió una fianza garantizada de $3.000.

El sheriff Don Brown destacó el trabajo constante de su equipo para combatir el narcotráfico en la región. “Nuestro equipo trabaja todos los días para mantener las drogas ilegales fuera del condado Catawba”, afirmó.

La Oficina del Sheriff exhorta a los ciudadanos a participar en la lucha contra el crimen aportando información sobre actividades sospechosas relacionadas con drogas. Las denuncias pueden realizarse de forma confidencial a través del número 828-466-ATIP (2847), del sitio web oficial o mediante la aplicación móvil de la institución.

Con este operativo, las autoridades del Condado Catawba refuerzan su mensaje de tolerancia cero contra el tráfico de drogas y su compromiso de proteger a la comunidad de los riesgos que representa el consumo y la distribución ilegal de sustancias.

