La derecha se impone en Bolivia y habrá segunda vuelta en octubre

La derecha se impone en Bolivia y habrá segunda vuelta en octubre
Foto: Cortesía X @TSEBolivia
Maria Gabriela Perez

La Paz.- Las elecciones presidenciales celebrados el domingo 17 agosto en Bolivia registraron un giro histórico al mapa político del país. Debido a que por primera vez en dos décadas, la izquierda quedó fuera de la segunda vuelta presidencial.

El Tribunal Supremo Electoral informó que con el 92,4 % de las actas computadas, el senador Rodrigo Paz Pereira, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), encabeza los resultados con el 32,2 % de los votos, seguido por el expresidente Jorge “Tuto” Quiroga (2001-2002), de la alianza Libre, que alcanza el 26,9 %. Ambos se enfrentarán en un balotaje previsto para octubre.

Tras conocer los resultados preliminares, Quiroga afirmó que “una larga noche de dos décadas terminó”.

Es de destacar, que el Movimiento al Socialismo (MAS), que gobernó desde 2006 con Evo Morales y luego con Luis Arce, no logró acceder a la segunda vuelta.

Evo Morales reconoció la derrota

Por su parte, el expresidente Evo Morales, quien presidió el país entre 2006 y 2019, reconoció la derrota. “Respeto los resultados, somos un movimiento político democrático, ayer hemos ido a votar y no a elegir”.

En una entrevista, también destacó que “humildemente hay que reconocer los resultados”.

En este sentido, la segunda vuelta que se realizará en octubre será decisiva para definir un nuevo rumbo político en Bolivia, tras dos décadas de hegemonía de la izquierda.

