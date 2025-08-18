Análisis del calendario 2025-26 de los Hornets

La primera oportunidad de los Hornets para romper la segunda racha de derrotas activas más larga de la NBA contra un mismo equipo será en casa el sábado 22 de noviembre contra los LA Clippers, contra quienes han perdido 14 encuentros consecutivos (última victoria: noviembre de 2017) y 15 seguidos como visitantes (última victoria: febrero de 2009; jugarán en Los Ángeles el lunes 12 de enero). De cara a la temporada, la racha de 16 derrotas de Portland contra Oklahoma City es la más larga en la NBA en enfrentamientos directos activos.