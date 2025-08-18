Análisis del calendario 2025-26 de los Hornets

Charlotte, NC.- Las semanas posteriores a la Liga de Verano en la NBA se volvieron un poco más agitadas tras la publicación del calendario 2025-26 el jueves 14 de agosto. Todos los equipos siguen jugando los 82 partidos habituales de la temporada regular con la habitual combinación de rivales intraconferencia e interconferencia. Pero la fecha y el lugar exactos de todos estos encuentros es lo que hace que la presentación sea tan esperada.
- El miércoles 22 de octubre, los Hornets, anfitriones, se enfrentarán a los Brooklyn Nets en su primer partido de la temporada por primera vez en la historia de la franquicia. Anteriormente, los Nets eran el único rival de la Conferencia Este que nunca había sido su oponente en el primer partido de la temporada.
- Charlotte ha ganado cuatro partidos inaugurales de temporada consecutivos, un récord para la franquicia, empatando con Milwaukee con la racha activa más larga de la NBA. Utah fue el equipo más reciente en ganar al menos cinco partidos inaugurales de temporada seguidos, haciéndolo seis años consecutivos entre 2017 y 2022. El récord de la NBA es de 11, compartido por San Antonio (1997-2007) y los Syracuse Nationals (1961-71).
- Por el contrario, Brooklyn ha perdido cuatro partidos inaugurales de temporada consecutivos (los dos últimos por cinco puntos en total) y todos menos uno de sus 12 anteriores, una racha que comenzó el 30 de octubre de 2013. La única victoria fue una paliza en casa de 125-99 a Golden State el 22 de diciembre de 2020.
- Tres de las victorias de los Hornets en la apertura de la temporada en los últimos cuatro años se decidieron por seis puntos o menos, la otra por 27. También ganaron tres aperturas de temporada consecutivas que se jugaron en casa (última derrota: 113-112 contra Milwaukee el 17 de octubre de 2018).
- El primer partido de Charlotte como visitante, el sábado 25 de octubre, será contra Filadelfia por primera vez en la historia de la franquicia. Los 76ers han ganado los últimos 10 enfrentamientos directos, una racha que comenzó el 11 de diciembre de 2022.
- Además de garantizar una serie de cuatro partidos y generar mayor familiaridad, la división a la que pertenecen los equipos no importa tanto ahora como en años anteriores. Los Hornets tendrán una oportunidad temprana para empezar a rectificar sus problemas divisionales de 1-15 de la temporada pasada, con cuatro de sus primeros nueve partidos contra adversarios de la División Sureste.
- Los únicos dos equipos que los Hornets barrieron la temporada pasada fueron Utah y San Antoino, contra los cuales ahora mantienen una racha activa de tres victorias. La primera oportunidad para extender estas rachas será en casa el domingo 2 de noviembre y el sábado 31 de enero, respectivamente.
- Solo hay una secuencia en el calendario en la que los Hornets jugarán contra el mismo equipo en partidos consecutivos. Recibirán a Milwaukee el miércoles 12 de noviembre y luego visitarán la Ciudad de las Cremas para un partido el viernes 14 de noviembre. El calendario de la temporada pasada tuvo dos casos similares, ambos contra Boston.
- La primera oportunidad de los Hornets para romper la segunda racha de derrotas activas más larga de la NBA contra un mismo equipo será en casa el sábado 22 de noviembre contra los LA Clippers, contra quienes han perdido 14 encuentros consecutivos (última victoria: noviembre de 2017) y 15 seguidos como visitantes (última victoria: febrero de 2009; jugarán en Los Ángeles el lunes 12 de enero). De cara a la temporada, la racha de 16 derrotas de Portland contra Oklahoma City es la más larga en la NBA en enfrentamientos directos activos.
