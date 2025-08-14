Calendario de los Hornets para la Emirates NBA Cup 2025

Los cuartos de final se celebrarán los días 9 y 10 de diciembre, y el T-Mobile Arena de Las Vegas albergará las semifinales el sábado 13 de diciembre y el campeonato el martes 16 de diciembre. Al igual que los dos torneos anteriores de la temporada, la Emirates NBA Cup de esta temporada tendrá dos fases: la fase de grupos para los 30 equipos de la NBA y las rondas eliminatorias de eliminación directa para los ocho equipos que avancen de la fase de grupos (los tres ganadores de grupo y un comodín de cada conferencia). Todos los partidos de la fase eliminatoria se podrán ver en Amazon Prime.

