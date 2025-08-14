Calendario de los Hornets para la Emirates NBA Cup 2025

Charlotte, NC.- La NBA anunció el calendario de los Charlotte Hornets para la fase de grupos de la Emirates NBA Cup 2025, la tercera competición anual de la NBA durante la temporada. La participación de los Hornets en la Emirates NBA Cup es presentada por Bank of America.
#EmiratesNBACup action coming 🔜
Press Release: https://t.co/shos38H8wz pic.twitter.com/djb0Sg66MK
— Charlotte Hornets (@hornets) August 13, 2025
Los Hornets inician la fase de grupos en Miami el 7 de noviembre antes de jugar en Milwaukee el 14 de noviembre. El primer partido de Charlotte en casa en el torneo será el 26 de noviembre contra Nueva York en el Spectrum Center, totalmente reformado, que ha sido renovado durante dos temporadas consecutivas. Los Hornets concluyen la fase de grupos contra Chicago el 28 de noviembre, el día después del Día de Acción de Gracias.
Lee también: Kon Knueppel, de los Hornets, será un jugador ganador de la NBA
El calendario completo de la Emirates NBA Cup 2025 de Charlotte y más información sobre la competición se encuentran a continuación. La programación de las transmisiones en FanDuel Sports Network se anunciará próximamente, mientras que los cuatro partidos se transmitirán por la emisora de radio insignia de los Hornets, WFNZ (92.7 FM), y en directo a través de la app de los Hornets.
Calendario completo de la Emirates NBA Cup 2025 de Charlotte
|FECHA
|ADVERSARIO
|SITIO
|HORA (ET)
|7 de noviembre
|en Miami
|Centro Kia
|20:00 horas
|14 de noviembre
|en Milwaukee
|Foro de Fiserv
|20:00 horas
|26 de noviembre
|Nueva York
|Centro del espectro
|19:00 horas
|28 de noviembre
|Chicago
|Centro del espectro
|19:30 horas
Los cuartos de final se celebrarán los días 9 y 10 de diciembre, y el T-Mobile Arena de Las Vegas albergará las semifinales el sábado 13 de diciembre y el campeonato el martes 16 de diciembre. Al igual que los dos torneos anteriores de la temporada, la Emirates NBA Cup de esta temporada tendrá dos fases: la fase de grupos para los 30 equipos de la NBA y las rondas eliminatorias de eliminación directa para los ocho equipos que avancen de la fase de grupos (los tres ganadores de grupo y un comodín de cada conferencia). Todos los partidos de la fase eliminatoria se podrán ver en Amazon Prime.
Lee también: Los Hornets consiguen su primer título de la Liga de Verano de la NBA
Los 22 equipos que no clasifiquen a cuartos de final disputarán dos partidos de temporada regular (uno en casa y otro fuera de casa). Los equipos perdedores de cuartos de final de cada conferencia se enfrentarán en un partido de temporada regular. A continuación, se muestra el esquema completo de los grupos de la Emirates NBA Cup 2025.
Las membresías de la Sociedad Colmena para la temporada 2025-26 de los Hornets, incluyendo los planes de media temporada (morado y verde azulado), ya están disponibles. Para más información o para comprar boletos, llame al 704.HORNETS o visite hornets.com .
Grupos de la Copa
Conferencia Oeste
|Oeste A
|Oeste B
|Oeste C
|Minnesota
|Dallas
|Denver
|Ciudad de Oklahoma
|Clippers de Los Ángeles
|Houston
|Fénix
|Los Ángeles Lakers
|San Antonio
|Sacramento
|Memphis
|Estado Dorado
|Utah
|Nueva Orleáns
|Portland
Conferencia Este
|Este A
|Este B
|Este C
|Atlanta
|Bostón
|Carlota
|Cleveland
|Brooklyn
|Miami
|Indiana
|Filadelfia
|Nueva York
|Toronto
|Orlando
|Milwaukee
|Washington
|Detroit
|Chicago
Con información de Hornets