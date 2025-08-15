FBI confirma arresto de padre e hijo por ataque a un policía estatal

Raleigh, NC – Un operativo conjunto entre el equipo del FBI Raleigh Durham Safe Streets y la Patrulla de Carreteras del Estado de Carolina del Norte (NCSHP) culminó con la detención de un padre y su hijo, acusados de agredir a un agente estatal y causarle heridas graves.

Los arrestados, identificados como Willie Mac Allen Jr. y Willie Anthony Allen, enfrentan múltiples cargos estatales, entre ellos intento de asesinato y asalto a un agente de la ley con lesiones graves. Las autoridades confirmaron que el incidente forma parte de una investigación enmarcada en la Operación Summer Heat, una estrategia que busca combatir y reducir la incidencia de delitos violentos en la región.

Lee también: FBI ofrece recompensa por hombre que disparó contra agentes federales

El ataque ocurrió durante una intervención en la que un policía estatal resultó herido. El agente recibió atención médica en un hospital local y posteriormente recibió el alta. Según el reporte oficial, su recuperación avanza de forma favorable, aunque continúa bajo supervisión médica para asegurar su bienestar físico.

El FBI destacó la importancia de la cooperación entre agencias para responder de forma rápida y contundente ante casos de violencia contra miembros de las fuerzas del orden. El equipo del programa Safe Streets mantiene un trabajo constante con la Patrulla de Carreteras, departamentos de policía locales y otras entidades, con el fin de identificar y detener a individuos implicados en crímenes de alto impacto.

La Operación Summer Heat, que se desarrolla en diferentes puntos de Carolina del Norte, prioriza el desmantelamiento de redes y la detención de personas con antecedentes violentos. En este caso, la coordinación permitió ubicar y arrestar a los sospechosos en un corto periodo de tiempo, lo que evitó que continuaran representando una amenaza para la comunidad.

Portavoces del FBI recalcaron que las agresiones contra agentes no solo afectan a las fuerzas de seguridad, sino que también representan un riesgo directo para la estabilidad y la seguridad pública. Por ello, este tipo de crímenes reciben atención prioritaria y se investigan con todos los recursos disponibles.

Willie Mac Allen Jr. y Willie Anthony Allen permanecen bajo custodia a la espera de las próximas audiencias judiciales, donde se definirá su situación legal. Mientras tanto, las autoridades continúan reuniendo pruebas y testimonios que fortalezcan el caso en su contra.

Las agencias involucradas reafirmaron su compromiso de proteger a la comunidad y respaldar a los oficiales que cumplen con el deber de mantener el orden y la ley en Carolina del Norte.

Video: Detienen en la frontera a sospechosos de asesinato en Charlotte