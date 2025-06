FBI calificó como «terrorista» el ataque registrado en Colorado

Colorado.- La Oficina Federal de Investigación de Estados Unidos (FBI) calificó el suceso registrado el domingo 1 de junio en Colorado como un “ataque terrorista”.

A través de sus redes sociales indicaron que “FBI está investigando el ataque al centro comercial Pearl Street en Boulder como un acto terrorista”.

Medios de comunicación indicaron que el domingo se registró una manifestación por-Israel, cuando sorpresivamente un hombre atacó a los presentes con un lanzallamas.

Tras el suceso, ocho personas resultaron heridas, entre ellas cuatro mujeres y cuatro hombres, de entre 52 y 88 años, quienes fueron trasladados por los equipos de emergencia a hospitales del área metropolitana de Denver.

The FBI is investigating the attack on the Pearl Street Mall in Boulder with @BoulderPolice as an act of terrorism. If you have info please call 1-800-CALL-FBI. If you have digital media — videos, social media posts, recordings — please upload it at https://t.co/Z6Eg0Xco6f pic.twitter.com/zGUfRVC4hg

— FBI Denver (@FBIDenver) June 2, 2025