Estados Unidos presenta cargos contra líderes de los Cárteles Unidos

Washington.- El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció cargos penales contra cinco miembros de alto rango de los Cárteles Unidos, una organización criminal transnacional con base en Michoacán, México.

En un comunicado, identificaron a los acusados como: Juan José Farías Álvarez (“El Abuelo”), Alfonso Fernández Magallón (“Poncho”), Luis Enrique Barragán Chávez (“Wicho / R5”), Edgar Orozco Cabadas (“El Kamoni”) y Nicolás Sierra Santana (“El Gordo”).

Al respecto, la fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi afirmó que los cargos de hoy tienen como objetivo desmantelar los Cárteles Unidos y llevar a sus líderes ante la justicia por causar muerte y destrucción a ciudadanos estadounidenses”.

De la misma manera, el secretario del Tesoro, Scott Bessent “sostuvo que “las sanciones llaman la atención sobre las diversas e insidiosas formas en que los cárteles explotan un comercio legítimo para fines violentos”.

Ver más: EE.UU. anuncia la detención de 26 mexicanos vinculados a cárteles

Agrupan a otras bandas criminales

Por otro lado, reiteraron que los Cárteles Unidos operan como una organización paraguas que agrupa a varios grupos criminales de Michoacán.

Al mismo tiempo, advirtieron que estos cárteles “controlan extensas zonas del estado y participan en la fabricación y distribución de metanfetamina, fentanilo y cocaína hacia Estados Unidos. Las ganancias se utilizan para adquirir armamento, contratar mercenarios y financiar estilos de vida lujosos para sus líderes”.

En este sentido, destacaron que este operativo representa uno de los golpes más contundentes contra el narcotráfico transnacional en los últimos años y reafirma la colaboración entre Estados Unidos y sus socios internacionales para proteger a las comunidades de ambos lados de la frontera.

Video: AVENTUREROS SE PREPARAN PARA RESCATAR RIO