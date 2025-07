Kon Knueppel, de los Hornets, será un jugador ganador de la NBA

Charlotte, NC.- En el penúltimo minuto de su inminente victoria por 83-78 que les daría el título de la Liga de Verano el domingo 20 de julio por la noche, los Charlotte Hornets recibieron aún más confirmación de que el novato y pronto coronado MVP del campeonato, Kon Knueppel, será un jugador ganador de la NBA.

“He’s got a grit and a toughness about him. He’s really even keeled, which you kind of feel. Things don’t bother him. He’s pretty unfazed out there on the floor. That’s really impressive for such a young player.”

📝 https://t.co/Uv1BtDqIKW pic.twitter.com/vkN191vF24

— Charlotte Hornets (@hornets) July 23, 2025