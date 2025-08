Charlotte, NC.- Los Charlotte Knights continuaron bateando bien el domingo 3 de agosto por la noche, pero su producción de siete carreras y 14 hits no fue suficiente para contener a los Rochester Red Wings. Por segundo juego consecutivo, Rochester explotó en la sexta entrada y los Red Wings vencieron a los Knights con un marcador final de 12-7.

RECAP: Offense Keeps Rolling but Red Wings Take Finale

📰: https://t.co/gftIflePgl

— Charlotte Knights (@KnightsBaseball) August 4, 2025