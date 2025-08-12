Charlotte, NC.- El más reciente informe semanal de criminalidad en Charlotte-Mecklenburg (CMPD) revela cambios significativos en varias categorías delictivas. Las cifras, correspondientes al período que finalizó el 10 de agosto de 2025, muestran un panorama mixto que combina descensos notorios en algunos delitos violentos con incrementos en ciertos crímenes contra la propiedad.

Los homicidios marcan una disminución del 30,1% en comparación con el mismo período del año anterior. Este año se contabilizan 51 casos, frente a 73 en 2024. El robo a mano armada también registra una baja importante del 28,9%, con 377 incidentes frente a 530 en el año previo. Las agresiones agravadas se reducen un 18,9%, pasando de 3.514 a 2.849 casos.

En cuanto a delitos relacionados con vehículos, el robo de automóviles experimenta una caída del 21,9%, con 3.833 incidentes frente a los 4.910 del año pasado. El hurto desde el interior de vehículos se mantiene prácticamente estable, con una leve baja del 0,2%: 6.166 casos frente a 6.181 en 2024.

La tendencia cambia al observar los robos en propiedades comerciales, que suben un 11,9%. Este año se han reportado 1.520 casos frente a 1.358 en el mismo período anterior. El robo residencial, en cambio, disminuye un 6,9%, con 975 incidentes frente a 1.047 en 2024.

El Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD) presentó estos datos como parte de su compromiso con la transparencia y el acceso público a la información. Según las autoridades, compartir estadísticas precisas ayuda a fortalecer la confianza ciudadana, combatir la desinformación y promover la colaboración comunitaria para reducir el crimen.

El reporte abarca toda el área de Charlotte-Mecklenburg, pero los residentes que deseen conocer datos específicos por división pueden acceder al Mapa de Delitos del CMPD disponible en su sitio oficial. Esta herramienta permite visualizar incidentes por ubicación y tipo de delito, ofreciendo a los ciudadanos una referencia directa sobre la situación en su comunidad.

La policía local recomienda a la población mantenerse informada y adoptar medidas preventivas, especialmente en zonas con tendencias al alza en delitos contra la propiedad. El CMPD continúa reforzando sus operativos y estrategias de seguridad, con énfasis en la reducción de crímenes violentos y en la protección de comercios y vecindarios.

