Charlotte, NC.- Cada año, más de 850,000 propietarios en Estados Unidos enfrentan el impacto del robo de sus automóviles. El Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD) recordó esta alarmante cifra al cerrar el Mes Nacional de Prevención del Robo de Vehículos. La campaña busca concienciar y reducir significativamente los delitos de este tipo de cara al 2025.

More than 850,000 car owners fall victim to vehicle theft across the U.S. every year. As we wrap up Vehicle Theft Prevention Month, let's work together to lower that number for 2025.

Always remember these simple tips to keep your car from being targeted:

· Lock your doors and… pic.twitter.com/dRjI0V0xuO

