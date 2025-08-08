Charlotte, NC.- Comprar o vender productos por Facebook Marketplace, Craigslist u OfferUp se ha vuelto parte de la rutina para muchos en Charlotte y otras ciudades de Estados Unidos. Pero esta práctica común también puede representar un riesgo si no se toman las precauciones adecuadas. Frente al aumento de estafas, robos y delitos durante encuentros para cerrar transacciones, surgen alternativas para protegerse según recordó Charlotte-Mecklenburg Police Department (CMPD).

Una de las principales recomendaciones de las autoridades locales es concretar estos intercambios en Zonas de Intercambio Seguro. Estas áreas, habilitadas especialmente para encuentros entre vendedores y compradores, se encuentran usualmente en estacionamientos de sucursales QuikTrip y están monitoreadas mediante cámaras de videovigilancia.

La finalidad de estas zonas es simple pero poderosa: Reducir al mínimo la posibilidad de que una transacción virtual termine en un episodio de violencia, robo o fraude. Al estar en espacios públicos, con buena iluminación y bajo vigilancia activa, la probabilidad de que algo salga mal disminuye considerablemente.

En el área de Charlotte ya se han habilitado más de una docena de estas zonas. Algunas se encuentran en estaciones de policía, otras en centros comerciales o estaciones de servicio que colaboran con las fuerzas del orden para garantizar la seguridad de la comunidad.

Además del uso de estas zonas, la policía también sugiere evitar los intercambios en horas nocturnas, asistir siempre acompañado y nunca ingresar al vehículo de un desconocido. También es importante verificar que el producto esté en buenas condiciones antes de entregar el dinero, y desconfiar de quienes se niegan a reunirse en estos espacios seguros.

Con la creciente popularidad de las plataformas de compraventa, no basta solo con una buena oferta: También se necesita un entorno confiable para cerrar el trato. La prevención sigue siendo la mejor herramienta frente a los delitos relacionados con transacciones en línea.

Antes de concretar su próxima venta o compra, consulta el mapa de Safe Exchange Zones en Charlotte y elija la más cercana. Un intercambio seguro es responsabilidad compartida.

