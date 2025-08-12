Autoridades en EE.UU. en alerta por posibles tormentas en el Atlántico

Washington.- Las autoridades estadounidenses se mantienen en alerta ante la posible formación de varias tormentas en el Atlántico que podrían afectar al país en las próximas horas, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC).

En un comunicado detallaron que entre los sistemas bajo observación se encuentra la tormenta tropical Erin, que avanza por el Atlántico oriental a varios cientos de kilómetros al oeste de las islas de Cabo Verde.

8 am EDT Aug 12: Aside from TS Erin, we are monitoring a surface trough near the coast of Louisiana, which could cause localized flooding along the Gulf coast, but development is not expected. Development is also not likely with a non-tropical low southeast of Nova Scotia. For… pic.twitter.com/ozupnqBePL — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) August 12, 2025

Ver más: Autoridades en alerta por el avance del huracán Iona

Vigilan otras posibles tormentas

El NHC también vigila una zona de baja presión no tropical situada a varios cientos de kilómetros al sureste de Nueva Escocia, Canadá, que está generando lluvias y tormentas desorganizadas al oeste de su centro.

11 am Tue Aug 12 Key Messages for Tropical Storm #Erin.https://t.co/GZSnCvVRNN pic.twitter.com/FCIQdTcJcD — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) August 12, 2025

Según el organismo, este sistema presenta un bajo potencial de desarrollo ciclónico, con una probabilidad del 10 % de formación tanto a 48 horas como a siete días.

Se prevé que la baja presión se desplace hacia el norte y alcance aguas más frías, reduciendo aún más sus posibilidades de convertirse en un ciclón tropical.

Por otro lado, el pronóstico advierte que Luisiana podría experimentar lluvias asociadas a estos sistemas en los próximos días, por lo que se recomienda a la población mantenerse informada ante posibles actualizaciones.

Video: LatinxEd: «Nuevas leyes afectarán más a familias inmigrantes»