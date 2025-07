Autoridades en alerta por el avance del huracán Iona

Washington.- El Centro Nacional de Huracanes (NHC) se mantiene en alerta por el avance del huracán Iona que se encuentra en categoría 3 en la cuenca central del Pacífico, al sur-sureste de las islas de Hawái.

A través de sus redes sociales señalaron que “los trópicos están muy activos en el Pacífico oriental y central con el huracán Iona, la tormenta tropical Keli y tres posibles áreas de desarrollo en la región”.

11 am PDT – The tropics are very busy over the eastern and central Pacific with Hurricane #Iona, Tropical Storm #Keli, and three potential areas for development across the region. Visit https://t.co/Oy8uoeSibM for details. pic.twitter.com/DdOudHlJmA

— NHC Pacific (@NHC_Pacific) July 29, 2025