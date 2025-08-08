Trump ordenó nuevo censo para excluir de “inmediato” a los indocumentado

Washington.- El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump ordenó trabajar para realizar un nuevo censo para excluir de “inmediato” a los migrantes indocumentados.

En sus redes sociales, el primer mandatario señaló que ordenó a “nuestro Departamento de Comercio que comience de inmediato a trabajar en un nuevo CENSO de alta precisión”.

De la misma manera, detalló que la medida se basará en analizar “los datos y cifras actuales y, fundamentalmente, utilizando los resultados y la información obtenidos en las Elecciones Presidenciales de 2024”.

Reiteró que no estarán en el censo los que están indocumentados

En este sentido, afirmó que “las personas que se encuentran en nuestro país sin documentos no serán contabilizadas en el CENSO”.

Es de mencionar, que desde el segundo mandato de Donald Trump ha intensificado las medidas migratorias en Estados Unidos.

De la misma manera, el presidente estadounidense reiteró que con sus medidas migratorias, “a situación de la delincuencia en Washington, al igual que nuestra frontera sur, donde no entró ningún indocumentado en los últimos tres meses, será un lugar seguro muy pronto”.

Por otro lado, los medios de comunicación recordaron que el próximo censo en Estados Unidos está previsto para el 2030, ya que las autoridades estadunidenses realizaron el último en el 2020.

Censo se debe realizar cada 10 años

La Constitución de Estados Unidos, estipula que los censos se deben realizar cada 10 años. Además, los resultados del estudio son los que se atribuyen para la asignación de los distritos electorales y la representación en el Congreso.

Mientras que también es de mencionar que para realizar otro censo, es el Congreso que tiene la facultad para ordenarlo a través de leyes ordinarias. Sin embargo, es de mencionar que los resultados no deben ser utilizados para la redistribución de distritos.

Es de destacar, que recientemente el presidente Donald Trump despidió a la directora de la Oficina de Estadísticas Laborales, Erika McEntarfer, debido al reporte que realizó que señalaba que había creado 258.000 puestos de trabajo menos de lo informado anteriormente para mayo y junio.

