Acusan a un migrante indocumentado de homicidio en Luisiana

Luisiana.- Un migrante indocumentado de origen mexicano fue arrestado por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) tras estar vinculados en la muerte de un estadounidense, en Luisiana.

Así lo dio a conocer el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en un comunicado, en el que identificó al detenido como Roberto Romero-Hernández, quien fue arrestado por la Policía Estatal de Luisiana.

Sobre el delito que le imputan señalaron que el mexicano presuntamente conducía en estado de ebriedad y sin licencia, cuando atropelló a Rickey G. Maddox, de 59 años, mientras operaba su cortadora de césped en la Carretera 1.

Asimismo, señalaron que Maddox fue trasladado a un hospital cercano con lesiones que ponían en peligro su vida. Sin embargo, luego de varias horas fue declarado muerto.

Acusado por dos delitos graves

En este sentido, autoridades policiales de Luisiana lograron el arresto de Romero-Hernández, quien fue acusado de homicidio vehicular y conducir en estado de ebriedad.

“Inmediatamente después de su arresto, se emitió una orden de detención para garantizar que no sea liberado de nuevo en la comunidad tras cualquier proceso local”, destacó el DHS.

Por otro lado, la subsecretaria del DHS Tricia McLaughlin señaló que “la decisión imprudente de este inmigrante ilegal de conducir bajo los efectos del alcohol mató a un hombre inocente. Esta tragedia sin sentido nunca debió haber ocurrido porque Romero-Hernández nunca debió haber estado en nuestro país”.

“Los inmigrantes que conduce bajo los efectos del alcohol y mata a ciudadanos estadounidenses son mucho más comunes de lo que los medios de comunicación quieren que sepan”, destacó.

Por último, recordó que “en tan solo las últimas dos semanas, un inmigrante ilegal que conducía bajo los efectos del alcohol mató a una madre y a su hija de 11 años en Nueva Jersey y a dos novios de la secundaria en Wisconsin. Todas las muertes causadas por un inmigrante se pueden prevenir”.

