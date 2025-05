Kamala Harris criticó las acciones de Donald Trump

California.- La exvicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, rechazó las acciones que esta ejecutando el presidente Donald Trump durante su segunda gestión.

Estas declaraciones las ofreció en su intervención desde una gala en California, en la que afirmó que Estados Unidos está al borde de una «crisis constitucional».

“Este país es nuestro. No le pertenece a quien esté en la Casa Blanca. Les pertenece a ustedes. Nos pertenece a nosotros. Nos pertenece a nosotros, el pueblo” afirmó Harris.

Kamala Harris re-emerges with new speech at the Emerge Gala in San Francisco:

“This country is ours. It doesn’t belong to whoever is in the White House. It belongs to you. It belongs to us. It belongs to We the People.”

