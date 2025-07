Washington.- El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump y la Universidad de Brown llegaron a un acuerdo histórico para restaurar la equidad, el mérito y la seguridad en la educación superior.

Así lo dio a conocer la Casa Blanca en un comunicado detallaron que el acuerdo garantiza que Brown no incurrirá en discriminación racial ilegal en las admisiones ni en la programación universitaria.

“Brown proporcionará acceso a todos los datos e información relevantes para evaluar rigurosamente el cumplimiento de su compromiso con las admisiones basadas en el mérito”, destacó el comunicado.

De la misma manera, anunciaron que la universidad pagará 50 millones de dólares durante diez años a organizaciones estatales de desarrollo laboral que cumplan con las leyes antidiscriminación, apoyando así el crecimiento económico regional y las oportunidades profesionales.

Además, precisaron que Brown adoptará las definiciones de «hombre» y «mujer» de la Orden Ejecutiva 14168 del presidente Trump. «Defendiendo a las Mujeres del Extremismo de la Ideología de Género, para los deportes, la programación, las instalaciones y la vivienda femenina”.

Brown has reached a voluntary agreement with the federal government to restore research funding and resolve compliance reviews — protecting academic freedom and committing $50M to workforce development in Rhode Island.https://t.co/4gfKj32PKP

— Brown University (@BrownUniversity) July 30, 2025