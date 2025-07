Guardia Costera de EE.UU. incautó caso cinco mil kilos de cocaína

Port Everglades.- La Guardia Costera de Estados Unidos anunció que durante un reciente operativo lograron incautar 4.970 kilos de cocaína con un valor de 73,7 millones de dólares.

En un comunicado, detallaron que el operativo fue ejecutado el 24 de junio de 2025, aproximadamente a 193 kilómetros al noroeste de Ecuador, por la tripulación del Tahoma.

#Drugbust ❌❄️ The crew of @USCG Cutter Tahoma offloaded approx. 9,970 pounds of cocaine worth $73.7 million, Tues., at Port Everglades. The seized contraband was the result of an interdiction on June 24 approx. 120 miles NW of Ecuador. #USCG 📰 Read more: https://t.co/JOREkGpSQo pic.twitter.com/8IdXeIf6xi

Asimismo, señalaron que la incautación de droga se descargó el martes 29 de julio Port Everglades, en Florida, por la tripulación del Cutter Tahoma de la Guardia Costera.

De la misma manera, destacaron que durante el operativo estuvieron “con equipos especializados y socios interinstitucionales. Detuvieron dos barcos sospechosos de transportar drogas, aprehendieron a ocho presuntos contrabandistas”.

Al respecto, el comandante Nolan Cuevas, oficial al mando del Cutter Tahoma, afirmó que “estoy sumamente impresionado con la determinación y el trabajo en equipo demostrados por esta tripulación. Ejecutaron esta interdicción con precisión y profesionalismo”.

The crew of the U.S. Coast Guard Cutter Hamilton had a busy week in the Eastern Pacific.

Working with specialized teams and interagency partners, they stopped two suspected drug smuggling boats, apprehended 8 suspected smugglers, and seized over 12,000 pounds of illicit… pic.twitter.com/akJcSTBjF4

— U.S. Coast Guard (@USCG) July 30, 2025