Autoridades en EE.UU. en alerta por fuerte terremoto en Rusia

Washington.- Tras el fuerte terremoto de magnitud 8.8 en frente a la península de Kamchatka, Rusia, autoridades en Estados Unidos aún se mantienen en alerta por las posibles consecuencias que se podrían originar en varios estados del país.

A través de varios medios de comunicación se conoció que las autoridades se mantienen en alerta por riesgo de tsunami, específicamente en Alaska, Hawái, California, Oregón y Washington.

Asimismo, a tempranas horas del miércoles 30 de julio, las autoridades en Hawái, informaron en las redes sociales que “la alerta de tsunami se redujo a aviso de tsunami”.

Tsunami Warning downgraded to Tsunami Advisory. Evacuations canceled for Oahu. Residents may return home. Remain cautious in or near the water. Widespread flooding is NOT expected. Stay away from beaches, shorelines, and out of the ocean. Info at: https://t.co/YRpptHbSzb pic.twitter.com/LIghpoCwpm — Oahu Emergency Mgmt. (@Oahu_DEM) July 30, 2025

Explicaron que se cancelaron “las evacuaciones en Oahu. Los residentes pueden regresar a sus hogares”.

Sin embargo, instaron a la colectividad a mantenerse “cauteloso en el agua o cerca de ella. No se esperan inundaciones generalizadas. Manténgase alejado de playas, costas y del océano”.

California aún mantiene alerta de tsunami

Por su parte, el Servicio de Meteorología en California, señaló que “hay una alerta de tsunami vigente para los condados costeros Del Norte, Humboldt y Mendocino. Se siguen observando olas de tsunami de 30 a 90 cm esta mañana temprano”.

En este sentido, pidieron a la población evitar en las próximas horas ir a las playas y puertos del estado.

The Tsunami Warning for Del Norte County has been downgraded to a Tsunami Advisory. Coastal Del Norte, Humboldt, and Mendocino remain within a Tsunami Advisory. Continue avoiding beaches and harbors. — NWS Eureka (@NWSEureka) July 30, 2025

“La alerta de tsunami para el condado de Del Norte se ha reducido a una alerta de tsunami. Las zonas costeras Del Norte, Humboldt y Mendocino permanecen bajo alerta de tsunami”, indicaron las autoridades.

A Tsunami Advisory is in effect for coastal Del Norte, Humboldt, and Mendocino Counties. Tsunami waves of 1-3 ft are still be observed early this morning. Avoid beaches and harbors. pic.twitter.com/mL1iJTXTTU — NWS Eureka (@NWSEureka) July 30, 2025

Es de mencionar, que el martes 29 de julio se registró un terremoto de magnitud 8,8 frente a la península de Kamchatka, Rusia, activando una serie de alertas y sistemas de monitoreo en el Pacífico Norte.

At 11:24am local time (7/30/2025), a magnitude 8.8 earthquake occurred near the Kamchatka Peninsula, Russia. Tsunami alerts were issued around the Pacific Basin. It followed a magnitude 7.4 foreshock on July 20 and is near the epicenter of the 1952 magnitude 9.0 event.

For… pic.twitter.com/L3IJUwChOV — USGS (@USGS) July 30, 2025

Video: NASA