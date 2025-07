Autoridades de EE.UU. en alerta por ola de calor

Washington.- Autoridades de diversas ciudades de Estados Unidos se mantienen en alerta por la ola de calor que se ha registrado en las últimas horas.

A través del Servicio Meteorológico Nacional (NWS), se conoció que diversos estados están afectados por la ola de calor, entre ellos Carolina del Norte, Florida, Carolina del Sur, Atlanta y Georgia.

A través de varios medios de comunicación se conoció que las temperaturas durante estas últimas horas han superado los 40 °C, con sensaciones térmicas que alcanzan los 49 °C.

De la misma manera, advirtieron que al menos 30 millones de personas enfrentan un «peligro extremo de calor» por varios días. Por lo que recomendaron a la población reducir la exposición al sol, y mantenerse una hidratación constante.

Además, pidieron reforzar la vigilancia en adultos mayores, niños y personas con enfermedades crónicas, quienes son los más vulnerables a los efectos del calor extremo.

Por otro lado, en un reciente informe, detallaron que para las próximas horas “se espera que se formen grupos de tormentas severas esta tarde en Dakota del Sur y luego se extiendan hacia el sureste hacia Minnesota e Iowa”.

11:32am CDT #SPC Day1 Outlook Moderate Risk: this afternoon into tonight from eastern South Dakota across southern Minnesota and northern Iowa https://t.co/TgJgC6cj9Y pic.twitter.com/lv7xfGStR0

— NWS Storm Prediction Center (@NWSSPC) July 28, 2025