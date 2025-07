Muere a los 76 años de edad el legendario Ozzy Osbourne

Washington.- El legendario cantante de rock Ozzy Osbourne murió este martes 22 de julio a sus 76 años de edad.

Así lo dieron a conocer, varios medios de comunicación, que revelaron que familiares emitieron un comunicado informando el fallecimiento del reconocido cantante británico.

“Con más tristeza de la que las simples palabras pueden expresar, tenemos que informar que nuestro querido Ozzy Osbourne falleció esta mañana”, señala el escrito publicado en las redes sociales.

It is with more sadness than mere words can convey that we have to report that our beloved Ozzy Osbourne has passed away this morning. He was with his family and surrounded by love.

We ask everyone to respect our family privacy at this time.



