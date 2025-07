Otorgarán alivio a ciertas personas a las que se les prohíbe poseer armas de fuego

Washington.- El Departamento de Justicia propuso una norma para otorgar alivio a ciertas personas a las que se les prohíbe poseer armas de fuego en Estados Unidos.

A través de un comunicado, detalló que el presidente Trump ordenó abordar las continuas violaciones de los derechos amparados por la Segunda Enmienda de todos nuestros ciudadanos.

Detallaron que la ley federal inhabilita el derecho a poseer armas de fuego a muchos ciudadanos condenados por delitos, independientemente de si representan una amenaza de violencia.

Además, indicaron que “la ley federal también faculta al fiscal general para restaurar los derechos amparados por la Segunda Enmienda a las personas que no sean probables a actuar de manera peligrosa para la seguridad pública».

