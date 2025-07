Trump firmó la Ley HALT Fentanilo y criticó al gobierno de México

Washington.- El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, firmó la Ley HALT Fentanilo para la lucha contra está peligrosa droga en Estados Unidos y afirmó que “los carteles del narcotráfico tienen un fuerte control en México y es algo que no se debe permitir”.

Durante un evento en la Casa Blanca el mandatario indicó que “le estamos dando otra derrota a los salvajes narcotraficantes, criminales y a los cárteles, que dominan México”.

“Damos un paso histórico hacia la justicia para cada familia afectada por el flagelo del fentanilo al promulgar la Ley HALT Fentanyl Act», afirmó Trump.

. @POTUS : "Today, we strike a righteous blow to the drug dealers, narcotic traffickers, and criminal cartels… and we take a historic step toward justice for every family touched by the fentanyl scourge as we sign the HALT Fentanyl Act into law." pic.twitter.com/x6uENhIMRo

Por otro lado, Trump criticó fuertemente a la administración demócrata, en la que indicó que «Joe Biden entregó nuestras fronteras a los traficantes más malvados y despiadados. Permitió que los carteles de drogas extranjeros se extendieran masivamente por suelo estadounidense”.

“El primer día de la administración Trump, declaramos una guerra total contra los traficantes, contrabandistas… y los cárteles», destacó el mandatario.

. @POTUS : "Joe Biden surrendered our borders to the most evil and vicious traffickers… allowing foreign drug cartels to carve out a massive footprint on American soil… On Day One of the Trump Administration, we declared an all-out war on the dealers, smugglers… and cartels." pic.twitter.com/q8w3SFJzM5

Es de mencionar, que durante el evento, estuvieron presente algunos de los familiares de las víctimas que fueron afectadas por el fentanilo en Estados Unidos, durante los últimos años.

Entre los casos destacados está el de Anne Fundner, quien perdió a su hijo por el fentanilo, en la que relató que “en los últimos cuatro años, el fentanilo se convirtió en la principal causa de muerte en estadounidenses de entre 15 y 48 años. Presidente Trump, durante cuatro años nos sentimos ignorados, pero usted ha cambiado eso”.

President Trump just signed a bipartisan bill cracking down on fentanyl alongside Americans who shared heartbreaking stories about losing their children, and @FoxNews @CNN @MSNBC did not air the event.

What could be more important than this?👇 pic.twitter.com/6w1IVkVelD

— Karoline Leavitt (@PressSec) July 16, 2025