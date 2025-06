Charlotte, NC.- Dos hombres miembros de una conspiración de drogas que distribuía fentanilo y metanfetamina recibieron condena a prisión, anunció Russ Ferguson, Fiscal Federal para el Distrito Oeste de Carolina del Norte.

Members of drug conspiracy distributing fentanyl & methamphetamine are sentenced to prison.

