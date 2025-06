Joven de 25 años en Georgia detenido por amenazar a senadores

Georgia.- Un joven de 25 años compareció ante un juez federal por cargos federales de comunicación de amenazas contra los senadores estadounidenses Ted Cruz y Deb Fischer.

En un comunicado del Departamento de Justicia identificó al detenido como Robert Davis Forney, de 25 años y residente de Duluth, Georgia.

Forney fue imputado por un gran jurado federal con sede en el Distrito Norte de Georgia el 10 de junio de 2025.

Según el fiscal federal Hertzberg, los cargos y otra información presentada ante el tribunal: El 9 de enero de 2025, Forney llamó dos veces a la oficina del senador estadounidense de Texas, Ted Cruz, y dejó mensajes de voz en los que amenazaba con violencia sexual contra el senador Cruz y su familia. Al día siguiente, Forney llamó a la oficina de la senadora estadounidense de Nebraska, Deb Fischer, y dejó un mensaje de voz en el que también amenazaba con violencia sexual contra la senadora Fischer.

