Arrestan al sospechoso del asesinato de la congresita y su esposo en Minnesota

Minnesota.- El principal sospechoso del asesinato de la congresista estatal demócrata Melissa Hotman y su esposo, fue capturado en las últimas horas.

A través de una rueda de prensa del coronel de la policía estatal de la policía de Minnesota Jeremy Geiger, indicó que “el sospechoso fue detenido sin uso de la fuerza».

Detalló que el arrestó se originó en la localidad de Green Isle, a más de una hora al oeste de Mineápolis, luego de más de varios días de búsqueda por las autoridades policiales.

Ver más: Sacan a la fuerza a un senador demócrata de la conferencia de Kristi Noem

Cabe recordar que un hombre identificado como Vance Luther Boelter asesinó a tiros, el sábado 14 de junio, a la presidenta de la Cámara de Representantes de Minnesota, Melissa Hortman. Luego, hirió al senador estatal John Hoffman y a su esposa.

Tras los sucesos Vance Luther Boelter se dio a la fuga. Las autoridades policiales indicaron la fuerte búsqueda por Estados Unidos. El FBI ofrecía una recompensa de 50.000 dólares para información sobre el sospechoso principal.

The FBI offers a reward of up to $50,000 for info leading to the arrest and conviction of Vance L. Boelter, suspected of shooting two Minnesota lawmakers and their spouses at their residences on June 14, 2025: https://t.co/XjawGOt5lq pic.twitter.com/tZ9RE97OHk

— FBI Most Wanted (@FBIMostWanted) June 14, 2025