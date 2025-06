Arrestan al controlador de New York en una corte de migración

New York.- Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y del FBI detuvieron al contralor y candidato demócrata de la ciudad de New York, Brad Lander, cuando acompañaba a un migrante a su cita en una corte de migración.

A través de varios medios de comunicación se conoció que el suceso se registró en Manhattan, acompañando a varios migrantes y observando varias audiencias en los tribunales.

Ver más: Arrestan al sospechoso del asesinato de la congresista y su esposo en Minnesota

Sin embargo, se conoció a través de las redes sociales que el funcionario de New York solicitó ver una orden judicial y sus identificaciones. Los agentes migratorios se negaron a soltar al migrante y además empujaron a Lander contra la pared, lo esposaron y se lo llevaron detenido.

«No tienen autoridad para arrestar a ciudadanos estadounidenses que piden ver una orden judicial», se escuchó afirmando Lander en los videos publicados en las redes sociales.

Por su parte, la esposa del candidato a la alcaldía de New York, indicó en su cuenta en la red social X que “mientras escoltaba a un acusado fuera del tribunal de inmigración en 26 Federal Plaza, Brad fue llevado por agentes enmascarados y detenido por ICE”.

Hi, this is Meg Barnette, Brad's wife.

While escorting a defendant out of immigration court at 26 Federal Plaza, Brad was taken by masked agents and detained by ICE.

This is still developing, and our team is monitoring the situation closely. pic.twitter.com/jekaDFjsT1

— Brad Lander (@bradlander) June 17, 2025