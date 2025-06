“Nintendo Switch 2” disponible en todo el mundo con mejor rendimiento

California.- La reconocida empresa japonesa Nintendo sacó a la venta su nueva consola “Nintendo Switch 2”, la cual se encuentra disponible en todo el mundo, especialmente en Estados Unidos.

A través de varios medios de comunicación se conoció que los usuarios pueden disfrutar de mejor rendimiento y un diseño más grande en su nueva consola.

De la misma manera, destacaron que fueron habilitados nuevas funciones que habilitan el modo ratón y el juego con amigos a través de GameChat.

A través de la cuenta en la red social X de Nintendo Switch 2 News, revelaron las diversas tiendas que están vendiendo la nueva consola, entre ellas Walmart, Amazon, entre otras. Además, indicaron que tiene un precio de casi 500 dólares.

