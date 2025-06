Dos detenidos por violar las sanciones estadounidenses relacionadas a Venezuela

Washington.- Un ciudadano venezolano y un estadounidense fueron arrestados por violar las sanciones estadounidenses relacionadas con Venezuela, específicamente contrabando ilegal de bienes desde Estados Unidos y lavado de dinero.

El Departamento de Justicia a través de un comunicado identificó a Juan Carlos Cairo-Padrón, de 56 años y Thomas Michael Fortinberry, de 51 años.

Explicaron que, fueron arrestados el 13 de junio de 2025 tras una denuncia penal federal y comparecerán en las próximas horas por primera vez ante el tribunal en el Distrito Sur de Texas.

Explicaron que “según la denuncia, Cairo, ciudadano venezolano y residente permanente legal de Estados Unidos, y Fortinberry, ciudadano estadounidense, conspiraron durante años para vender catalizadores químicos, equipos industriales y servicios relacionados a acerías y empresas petroquímicas estatales venezolanas sujetas a sanciones estadounidenses”.

Venezuelan National and U.S. Citizen Arrested for Sanctions Evasion and Smuggling in Scheme to Supply Venezuela’s State-Owned Steel Industry

