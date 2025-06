Rescate de alto riesgo desde un sexto piso de un trabajador herido

Charlotte, NC.- El viernes 13 de junio a las 9:20 a.m. se llevó a cabo un rescate de alto riesgo de un trabajador de la construcción que sufrió heridas graves mientras trabajaba en un edificio en construcción en la cuadra 1200 de Metropolitan Avenue. El Charlotte Fire Department respondió rápidamente y ejecutó una operación de rescate en ángulo alto que evitó un desenlace trágico.

High-Angle Rescue by Charlotte Fire Saves Injured Worker from Sixth Floor Construction Site

At 9:20 a.m., Charlotte Fire Alarm received a call reporting a seriously injured construction worker at a high-rise construction site in the 1200 block of Metropolitan Avenue. The patient… pic.twitter.com/dfoYPnyfyQ

