Musk manifestó su «arrepentimiento» por críticas a Trump

Washington.- El empresario multimillonario Elon Musk, manifestó su “arrepentimiento” por diversas publicaciones contra el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

A través de su cuenta en la red social X señaló que “lamento algunas de mis publicaciones sobre el presidente Donald Trump de la semana pasada. Fueron demasiado lejos”.

I regret some of my posts about President @realDonaldTrump last week. They went too far.

— Elon Musk (@elonmusk) June 11, 2025