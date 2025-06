Revisarán los contratos de Elon Musk con el gobierno de Trump

Washington.- El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump afirmó que revisarán los contratos que tienen el empresario Elon Musk en el país.

Estas declaraciones las ofreció a un grupo de periodista, en New Jersey cuando jugaba golf, en la que el primer mandatario indicó al gobierno federal la investigación, ya que a su juicio se ha perdido “mucho dinero”.

«Vamos a revisar todos, es mucho dinero. Es un subsidio considerable», destacó Trump.

Asimismo, Trump sostuvo que “lo analizaremos, solo si es justo, solo si es justo para él y para el país. Sin duda lo consideraría. Pero tiene que ser justo».

Además, señaló que no tiene tiempo para pensar en la discusión con su aliado, ya que esta ocupado por los problemas con China, así como también con acabar la guerra entre Rusia y Ucrania.

Por último, el presidente Trump, manifestó que «solo le deseo lo mejor» a Musk.

. @POTUS on @elonmusk : "I just wish him well." pic.twitter.com/2PuFiq5dPe

Medios de comunicación han destacado que la empresa con más contrato que tiene Musk con el gobierno de EE.UU, es SpaceX, la cual obtuvo recientemente 5.900 millones de dólares con la Fuerza Espacial para el lanzamiento de satélites y misiones durante los próximos cinco años.

Por otro lado, el empresario Elon Musk, en sus últimas publicaciones propuso crear un tercer partido político en Estados Unidos, el cual lo denomino como “The America Party”.

En su cuenta en la red social X, destacó que “el pueblo ha hablado. ¡Se necesita un nuevo partido político en Estados Unidos que represente al 80% del centro! (…) The America Party”.

The people have spoken. A new political party is needed in America to represent the 80% in the middle!

And exactly 80% of people agree 😂

This is fate. https://t.co/JkeOlG7Kl4

— Elon Musk (@elonmusk) June 6, 2025