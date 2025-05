EE.UU. revocará las visas a varios estudiantes chinos

Washington.- La administración de Donald Trump revocará las visas a varios estudiantes de nacionalidad china, especialmente los que están vinculados al Partido Comunista Chino.

Así lo dio a conocer el secretario de Estado, Marco Rubio, a través a su cuenta en la red social X, en la que detalló que “Estados Unidos comenzará a revocar las visas de estudiantes chinos, incluidos aquellos con vínculos con el Partido Comunista Chino o que estudien en campos críticos”.

The U.S. will begin revoking visas of Chinese students, including those with connections to the Chinese Communist Party or studying in critical fields.

— Secretary Marco Rubio (@SecRubio) May 28, 2025