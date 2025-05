Anuncian nuevas restricciones a las visas de autoridades extranjeras

Washington.- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio anunció nuevas restricciones a las visas de autoridades extranjeras que sean “cómplices” de censurar a los estadounidenses.

A través de su cuenta en la red social X, Rubio indicó que “hoy anuncio una nueva política de restricción de visas que se aplicará a funcionarios extranjeros y personas cómplices de la censura contra estadounidenses”.

“La libertad de expresión es esencial para el estilo de vida estadounidense: un derecho innato sobre el cual los gobiernos extranjeros no tienen autoridad”, afirmó.

De la misma manera, recordó que “durante demasiado tiempo, los estadounidenses han sido multados, acosados ​​e incluso acusados ​​por autoridades extranjeras por ejercer su derecho a la libertad de expresión”.

