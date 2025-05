SpaceX lanzó su cohete Starship, pero cae en el Océano Índico

Texas.- La empresa SpaceX del multimillonario Elon Musk, lanzó su cohete Starship, llegó a la órbita terrestres, sin embargo, se rompió y cayó al Océano Índico.

A través de las redes sociales de la empresa, fue transmitido el momento cuando despegó la nave en horas de la tarde del martes 27 de mayo en la ciudad de Brownsville, en Texas.

Medios de comunicación detallaron que el cohete tenía una altura de 121 metros, el cual estaba compuesto por dos partes. Entre ellos un propulsor Super Heavy, dotado con 33 motores Raptor.

Starship's ninth flight test marked a major milestone for reuse with the first flight-proven Super Heavy booster launching from Starbase, and once more returned Starship to space

Tras el despegue, el empresario Elon Musk, afirmó que “Starship consiguió llegar a la separación programada del motor de la nave, así que es una gran mejora respecto al último vuelo”.

“Las fugas provocaron la pérdida de presión del tanque principal durante la fase de planeo y reingreso. Hay muchos datos útiles para revisar. La cadencia de lanzamiento para los próximos 3 vuelos será más rápida, aproximadamente 1 cada 3 o 4 semanas”, destacó Musk.

Starship made it to the scheduled ship engine cutoff, so big improvement over last flight! Also, no significant loss of heat shield tiles during ascent.

Leaks caused loss of main tank pressure during the coast and re-entry phase. Lot of good data to review.

— Elon Musk (@elonmusk) May 28, 2025