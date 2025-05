Washington.- La reconocida aerolínea estadounidense, Southwest Airlines, modificó su política de equipaje, y a partir del miércoles 28 de mayo, empezará a cobrar por la primera maleta.

A través de un comunicado publicado por varios medios de comunicación se conoció que la empresa comenzará a cobrar 35 dólares por la primera maleta facturada, mientras que por la segunda tendrá un costo de 45 dólares.

Es de mencionar, que esta aerolínea era conocida por los viajeros por no cobrar las primeras dos maletas.

Por su parte, el comunicado destacó que los pasajeros con estatus élite dentro de su programa de lealtad seguirán recibiendo beneficios.

Southwest Airlines has established baggage fees for flight purchased on or after today. The chart below explains the fee structure. Carry on policies remain the same as there is no fee. For more on Southwest's move: https://t.co/vpYzL5d6c6 pic.twitter.com/2zge3F7vqr

— Acendas Travel (@AcendasTravel) May 28, 2025