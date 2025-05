Tiroteo en Filadelfia empañó las celebración del Memorial Day

Filadelfia.- Un tiroteo que dejó como saldo dos personas fallecidas y al menos nueve heridos, empañó las celebraciones del Memorial Day, en la ciudad de Filadelfia.

Autoridades policiales indicaron a varios medios de comunicación que el tiroteo se registró en horas de la noche del lunes 26 de mayo, en el Parque Fairmount.

El comisionado de la policía, Kevin J. Bethel en rueda de prensa indicó que el suceso se registró en una gran concentración de cientos de personas en el Día de los Caídos.

BREAKING: PHILADELPHIA MASS SHOOTING: ELEVEN SHOT, TWO KILLED. @PhillyPolice Commissioner @PPDCommish says three juveniles among those wounded. Adult female & adult male killed. It happened during “a large Memorial Day gathering of hundreds in Fairmount at Lemon Hill.” pic.twitter.com/gM9mwO4zjP

— Steve Keeley (@KeeleyFox29) May 27, 2025