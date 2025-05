Trump firmó órdenes ejecutivas a favor de la energía nuclear

Washington.- El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump firmó un lote de órdenes ejecutivas, las cuales tienen como objetivo principal ampliar la producción de energía nuclear en el país.

Las medidas fueron firmadas el viernes 23 de mayo en el despacho Oval de la Casa Blanca, en donde estuvo acompañado por varios directores generales de varias empresas de energía nuclear. Además, estuvo el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y al secretario del Interior, Doug Burgum.

A través de un comunicado publicado por la Casa Blanca, se conoció que las medidas se basarán principalmente en reformar la investigación sobre energía nuclear en el Departamento de Energía.

