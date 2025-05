Prohíben a Harvard la inscripción de estudiantes extranjeros

Washington.- El gobierno de Donald Trump, exigió a las autoridades de la universidad de Harvard, prohibir la inscripción de estudiantes extranjeros.

A través de varios medios de comunicación, también se conoció que la administración de Trump obliga a los estudiantes ya inscritos a cambiar de universidad o dejar el país.

Al respecto, la secretaria de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, publicó en sus redes sociales la carta enviada a las autoridades universitarias. En la que responsabilizó a “Harvard por fomentar la violencia, el antisemitismo y coordinarse con el Partido Comunista Chino en su campus”.

“Es un privilegio, no un derecho, que las universidades admitan a estudiantes extranjeros y se beneficien de sus mayores pagos de matrícula para ayudar a engrosar sus dotaciones multimillonarias”, destacó.

This administration is holding Harvard accountable for fostering violence, antisemitism, and coordinating with the Chinese Communist Party on its campus.

It is a privilege, not a right, for universities to enroll foreign students and benefit from their higher tuition payments… pic.twitter.com/12hJWd1J86

— Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) May 22, 2025