Trump amenaza a Apple de imponerle aranceles

Washington.- El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, amenazó a la reconocida empresa de comunicaciones Apple de colocar amenazas de 25% en el país.

A través de las redes sociales, señaló que «hace tiempo que le informé a Tim Cook de Apple que espero que los iPhones que se vendan en EE. UU. se fabriquen y ensamblen en EE. UU., no en India ni en ningún otro lugar. De lo contrario, Apple tendrá que pagar aranceles de al menos el 25 % en EE. UU.».

De la misma manera, el primer mandatario sostuvo que las negociaciones comerciales con la Unión Europea (UE) «no están dando frutos», por lo que insinuar incrementar a 50 % los aranceles sobre el bloque.

“La Unión Europea, creada con el objetivo principal de aprovecharse de Estados Unidos en el comercio, ha sido muy difícil de gestionar. Sus poderosas barreras comerciales, el IVA, las ridículas sanciones corporativas, las barreras comerciales no monetarias, las manipulaciones monetarias, las demandas injustificadas contra empresas estadounidenses, entre otras, han generado un déficit comercial con Estados Unidos de más de 250 millones de dólares anuales, una cifra totalmente inaceptable”.

