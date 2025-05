Trump anunció la construción de un sistema de denfensa antimisiles

Washington.- El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump anunció que construirá un sistema de defensa antimisiles, el cual lo ha bautizado como “Cúpula Dorada”.

Desde el Despacho Oval en la Casa Blanca, el primer mandatario destacó que “durante la campaña prometí a los estadounidenses que construiría un escudo antimisiles de vanguardia. Hoy me complace anunciar que hemos seleccionado oficialmente una arquitectura para este sistema de última generación”.

BREAKING: President Trump announces the 'Golden Dome,' a cutting-edge missile defense shield to protect the homeland. 🇺🇸 pic.twitter.com/Bzn16OzJzP

“Una vez completamente construido, el Golden Dome será capaz de interceptar misiles incluso si se lanzan desde cualquier punto del mundo” afirmó Trump.

BREAKING: @POTUS announces that he has officially selected an architecture for the 'Golden Dome' missile defense shield.

"Once fully constructed, the Golden Dome will be capable of intercepting missiles even if they are launched from other sides of the world." pic.twitter.com/Ddmo7K16zJ

— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) May 20, 2025