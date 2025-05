Trump y su esposa firman ley para proteger a los niños de abusos sexuales

Washington.- El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump firmó la Ley S.146, la Ley «TAKE IT DOWN», la cual está enfocada en proteger a los niños de abusos sexuales.

En un evento realizado en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca, en compañía de la Primera Dama, Melania Trump, el mandatario firmó la ley que es catalogada como histórica, y se enfoca en proteger a los niños y las familias de la extorsión y explotación en línea mediante la distribución no consensuada de imágenes íntimas y el abuso en deepfakes.

Asimismo, en la ceremonia de firma estuvieron sobrevivientes y sus familias. Además, de miembros del congreso, funcionarios del gabinete y defensores que contribuyeron a la aprobación de esta legislación histórica.

“Today, through the ‘TAKE IT DOWN’ Act, we affirm that the well-being of our children is central to the future of our families and America. I am proud to say that the values of BE BEST will be reflected in the law of the land.” – FLOTUS pic.twitter.com/c9PujU5MGZ

— First Lady Melania Trump (@FLOTUS) May 19, 2025