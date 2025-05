Trump invitó al Papa León XIV a la Casa Blanca

Washington.- El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, invitó al Papa León XIV para que visite la Casa Blanca.

Así lo dio a conocer la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en rueda de prensa, en la que señaló que el primer mandatario envió una carta al pontífice con el vicepresidente JD Vance y el secretario de Estado, Marco Rubio.

«El vicepresidente entregó al papa una carta del presidente y de la primera dama, expresando sus más cálidos deseos e invitándolos a la Casa Blanca tan pronto como les sea posible”, destacó.

What a historic week here at @usinholysee 🇺🇸🇻🇦!

On May 17, @secrubio met with Holy See Secretary of State Cardinal Pietro Parolin, Archbishop Paul Richard Gallagher, and Cardinal Matteo Zuppi. (1/5) pic.twitter.com/5UeR4T6FPD

— U.S. in Holy See (@USinHolySee) May 19, 2025