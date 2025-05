Trump anunció la liberación de un estadounidense secuestrado por Hamas

Washington.- El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump anunció la liberación de un ciudadano norteamericano secuestrado por el grupo terrorista Hamás, el 7 de octubre en la Franja Gaza.

A través de sus redes sociales el primer mandatario afirmó “Hamás liberará a Edan Alexander, rehén estadounidense que se creía muerto. ¡Buenas noticias!”.

— The White House (@WhiteHouse) May 12, 2025

584 DAYS HELD HOSTAGE BY HAMAS — AMERICAN EDAN ALEXANDER IS FREE! 🇺🇸🇮🇱 pic.twitter.com/3rvVqfPfdI

De la misma manera, la Casa Blanca, publicó un video cuando Alexander, rehén de Hamás durante 584 días, finalmente pudo hablar con su madre.

Watch this powerful moment—Edan Alexander, held hostage by Hamas for 584 days, finally speaks to his mom.

Steve Witkoff hands her the phone as she breaks down in tears.

The Trump Administration won’t stop until they’re all home. 🎗️🇺🇸 pic.twitter.com/AgfJWwwHCa

— The White House (@WhiteHouse) May 12, 2025