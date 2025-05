EE.UU. alertó a sus ciudadanos no viajar a Venezuela

Washington.- El Departamento de Estado de Estados Unidos, emitió nuevamente una alerta para que los ciudadanos estadounidenses no viajen a Venezuela.

A través de un comunicado, detallaron que “no viaje ni permanezca en Venezuela debido al alto riesgo de detención injusta, tortura durante la detención, terrorismo, secuestro, aplicación arbitraria de las leyes locales, delincuencia, disturbios civiles y la deficiente infraestructura sanitaria”.

“Se recomienda encarecidamente a todos los ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes legales en Venezuela que salgan del país de inmediato”, afirmó el comunicado.

De la misma manera, detallaron que han “determinado que existe un riesgo muy alto de detención injusta de ciudadanos estadounidenses en Venezuela. Las fuerzas de seguridad han detenido a ciudadanos estadounidenses hasta por cinco años sin respetar el debido proceso”.

“El gobierno estadounidense generalmente no es informado sobre la detención de ciudadanos estadounidenses en Venezuela ni se le permite visitar a los detenidos estadounidenses en Venezuela. El gobierno estadounidense no tiene forma de contactar a los ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela, y a estos no se les permite contactar a sus familiares ni a un abogado independiente”, advirtió el Departamento de Estado.

Alertaron sobre los delitos violentos

De la misma manera, señalaron que según “ los exdetenidos, así como organizaciones independientes de derechos humanos, los detenidos han sido sometidos a tortura y tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, incluyendo palizas severas, inmovilización prolongada en posturas forzadas y ahogamiento simulado”.

Por último, también alertaron que “los delitos violentos, como homicidios, robos a mano armada, secuestros y robos de vehículos, son comunes en Venezuela. Se producen mítines y manifestaciones políticas, a menudo con poca antelación. La policía y las fuerzas de seguridad han reprimido brutalmente las manifestaciones prodemocracia o contra el régimen, incluyendo el uso de gases lacrimógenos, gas pimienta y balas de goma contra los participantes, que en ocasiones derivan en saqueos y vandalismo”.

